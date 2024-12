Basket giovanile. A Gallo le gare di Santo Stefano. Brinda Padova

A Gallo è andato in scena il torneo di Santo Stefano riservato ad otto formazioni Under 15 provenienti dal Nord Italia, alcune militanti nei campionati Gold ed altre addirittura in Eccellenza.

Ai nastri di partenza si presentavano tre ferraresi: Scuola Basket, Benedetto ’64 Cento e Gallo Basket, ma il trofeo è andato al Petrarca Padova, che nella finalissima ha battuto i bolognesi di Cvd Casalecchio. La classifica finale ha rispecchiato i valori delle squadre partecipanti, considerato che Padova è seconda nel campionato Eccellenza e le altre squadre sono invece impegnate nei campionati Gold, ad eccezione dei padroni di casa di Gallo, primi nel girone Silver.

Il torneo di Santo Stefano, dopo alcuni anni di stop, è tornato al palasport di Gallo grazie all’impegno profuso dagli organizzatori: dal presidente Loreno Ravolini fino al massimo dirigente del G.S. Gallo, Carlo Baldissara, quindi Fabrizio Frabetti e Giorgio Bianchi.

Di seguito la classifica finale del torneo: 1) Petrarca Padova, 2) Cvd Casalecchio, 3) Virtus Castenaso, 4) Grifo Imola, 5) Bsl San Lazzaro, 6) Scuola Basket Ferrara, 7) Benedetto 1964 Cento, 8) Gallo Basket.