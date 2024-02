Basket giovanile. Al via oggi l’atteso ‘Torneo del Cristallo’. Battestin: "E’ uno sforzo organizzativo importante, ma da sempre apprezzato»

A Siena e Colle Val d’Elsa va in scena l’ottava edizione del Torneo del Cristallo. L’evento organizzato da Polisportiva Mens Sana e Valdelsa Basket si terrà da oggi a domenica e vedrà la partecipazione degli atleti classe 2014. Sedici squadre provenienti da tutta Italia si daranno battaglia alternandosi sui parquet del PalaEstra, PalaGiannelli e del PalaFrancioli. "Siamo orgogliosi – commenta Sergio Battestin, dt della sezione Minibasket della Polisportiva – di annunciare l’ottava edizione del Torneo del Cristallo. Uno sforzo organizzativo importante che ha trovato sempre approvazioni, solo positive, da parte dei partecipanti per gli obiettivi che questi eventi si prefiggono. Ringrazio Valdelsa Basket per il loro impegno e supporto e CS Monteroni, società che da due anni supporta la Mens Sana e con la quale ha stretto un rapporto di collaborazione che ha portato alla nascita di una sezione Aquilotti 2014 che, con i colori rossoblu, stanno portando avanti un ottimo campionato. Alcuni ragazzi del Cs Monteroni saranno con la Mens Sana per questo prestigioso torneo". Il Torneo del Cristallo, supportato da RCR, prenderà vita nel pomeriggio di oggi con la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia. Il Torneo si svolgerà con quattro gironi iniziali da quattro squadre ciascuno per poi concludersi con le consuete semifinali, previste domani, e le finali, domenica. La finalissima e le successive premiazioni si svolgeranno presso il PalaFrancioli di Colle alle 12,15. Le squadre: Mens Sana Basketball; Valdelsa ; Virtus Siena; Costone Siena; Basket Reggello; Bologna San Lazzaro; Varese Basket School; Pallacanestro Agliana 2000; My Basket Genova; Polisportiva G. Masi; Basket Cecina; Affrico Firenze; Raggi Solaris Academy Faenza; Sancat Firenze; Miniknights Legnano Basket e SBA Arezzo.