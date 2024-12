Basket giovanile. Alla ribalta l’Under 19, Bonomi e Rusticali

Una sola gara disputata, e vittoriosa, quella dell’Under 19 nella settimana in cui le altre formazioni giovanili dell’Unieuro non sono scese in campo: l’Under 15 per la convocazione di Cappabianca alla Ludec Cup; l’Under 17 per la chiamata di Davide Jack Bonomi con la nazionale di categoria per un torneo a Iscar in Spagna; l’Under 16 per l’impegno a Roseto degli Abruzzi nella European Youth Basketball League con Leonardo Rusticali nominato Mvp della formazione biancorossa nella prima tappa del torneo.

L’Under 19 forlivese ha superato agevolmente 85-47 il Pino Firenze con quattro giocatori in doppia cifra per punti segnati: Errede con 17, Ercolani con 12, Mustapha con 11 e Sanviti con 10. In classifica i ragazzi di coach Grison sono quarti insieme a San Lazzaro a quota 14i, a 6 lunghezze dalla capolista Raggisolaris Faenza e a due dalla coppia Pistoia e Virtus Bologna.

Buone le tre prestazioni di Bonomi con la maglia azzurra Under 17: nella sconfitta contro la Spagna 72-60 la guardia biancorossa ha chiuso con 12 punti; nel ko contro la Grecia 64-68 ha segnato 11 punti; nel successo contro la rappresentativa Castilla y Leon ne ha messi a referto 10.

s. b.