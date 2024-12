Basket giovanile. Angels U19 si arrendono a Ferrara. Weekend agrodolce per l’Under17

È il giorno della festa di Natale, per Rbr. Una "Christmas Night" che ricalca quella delle festività 2023, col Flaminio a fare da teatro alla serata conviviale di cibo e spettacolo. Stasera, dalle 20, squadra, staff e dirigenza accoglieranno gli invitati per qualche ora in amicizia, davanti agli stand eno-gastronomici e con la lotteria a favore di Arop Onlus.

Intanto, bilancio agrodolce per le giovanili d’Eccellenza legate a Rinascita Basket Rimini. Gli Angels Under 19 di coach Serra cadono 66-87 con la Vis Ferrara, restando dietro quasi per tutto il match dopo l’8-4 iniziale. Il tabellino degli Angels: Capelli, Valmaggi ne, Ka 8, Pivetti 2, Amaroli ne, Baschetti 13, Lombardi 15, Mari 12, Di Giacomo 4, Pennisi 3, Sankarè ne. All.: Serra.

Una sconfitta e una vittoria, invece, per gli Under 17 Angels di Brugé. Il ko arriva sul campo di Reggio Emilia, coi locali a imporsi 92-78 grazie a un +18 maturato già nel primo quarto. Nel finale il forsennato recupero ospite porta il punteggio sul 74-73, ma gli ultimi minuti sono di Reggio. Il tabellino di Santarcangelo: Almasi 2, San Martini ne, Bracci 2, Ciancarelli 5, Tassani 10, Ronci 24, Longo, Tura 3, Gnepa ne, Arcangeli ne, Ruggeri 26, Ricci 6. All.: Brugè. La vittoria, netta, arriva sul campo di Piacenza nel recupero della terza d’andata. Finisce 56-98, il tabellino degli Angels: Almasi 4, San Martini 5, Bracci 1, Ciancarelli 5, Tassani 11, Ronci 20, Trevisani, Tura 8, Gnepa 6, Arcangeli, Ruggeri 14, Ricci 24. All. Brugè.