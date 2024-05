Basket giovanile. Benedetto, under 17 ok

Inizia il rettilineo finale della stagione 2023/24 per la Benedetto 1964. Conclusi i playoff regionali per l’U19 Gold e i tornei del ponte della Liberazione con il coinvolgimento di 4 squadre biancorosse e più di 50 ragazzi, sono ancora quattro i gruppi in attività nei propri campionati. Gli U17 Gold hanno ottenuto il pass alle semifinali del trofeo Emilia Romagna del campionato regionale Gold, ribaltando la sconfitta dell’andata in casa di Nazareno Carpi con un netto +24 che porta i centesi ad affrontare Atletico Borgo nella semifinale andata e ritorno. Appuntamento importante oggi anche per la Divisione Regionale 1 della Benedetto 1964, che sfida Basket Jolly per proseguire la corsa verso la salvezza che coinvolgerà la compagine biancorossa per tutto il mese di maggio. I centesi occupano la terz’ultima piazza e dovranno proteggere la posizione per potersi giocare la permanenza ai playout.

Per la società di settore giovanile del basket di Cento proseguono gli attestati dell’ottimo lavoro svolto per la crescita dei ragazzi. Oltre all’apparizione nelle finali nazionali U19 di Simone Salvietti (con Treviso Basket), si aggiungono anche le convocazioni ai raduni regionali di Paolo Giannico e Riccardo Bielli Giuliano, nonchè di Leonardo Haka che scenderà in campo per la selezione Bologna-Ferrara oggi e domani a Medicina in occasione del Trofeo delle Province.