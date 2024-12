Basket giovanile. Bondi Vis al tappeto con under 19 e under 14

Dopo la netta vittoria sulla Benedetto Cento, l’Under 19 Silver di Bondi Vis 2008 è incappata in un passo falso fragoroso nel derby cittadino contro la Scuola Basket (54-68). Tutte e due le squadre hanno fatto molta fatica a trovare il canestro in avvio di partita, ma Sbf è rimasta sempre avanti sfruttando la fisicità dei suoi giocatori migliori. I ragazzi di coach Bonora sono riusciti comunque a restare a contatto, e all’intervallo la partita era in sostanziale equilibrio, con la Vis a rincorrere di sei lunghezze. Al rientro in campo i biancazzurri hanno provato a ‘sprintare’ ma il problema vero e proprio sono stati i rimbalzi offensivi concessi agli avversari, davvero troppi. Nonostante ciò il punteggio è rimasto in equilibrio anche all’ultima mini sirena: nell’ultimo quarto, però, Scuola Basket ha dominato il campo orchestrando azioni complesse e mettendo in ulteriore difficoltà la Vis. Partita nel complesso da dimenticare per i ragazzi di coach Bonora, che dopo lo stop per le festività natalizie torneranno in campo con l’anno nuovo.

Doppio impegno ravvicinato per l’Under 14 Gold, che raccoglie due sconfitte contro le favoritissime del girone Virtus Bologna e Raggisolaris Faenza. In terra bolognese, partita senza storia dal punto di vista del risultato; la Vis è caparbia, soprattutto nella seconda parte di gara, nel giocare a viso aperto e cercare di sfruttare al meglio tutte le opportunità. A volte la troppa frenesia nella ricerca dei tiri permette però alla Virtus facili contropiedi e un netto dominio a rimbalzo grazie alla maggior fisicità del roster. Tuttavia, occasione utile per mettere in luce limiti e i tanti aspetti su cui lavorare.

Pochi giorni dopo, sfida intrigante contro Faenza, un’altra delle forze importanti della regione. La Vis gioca un primo quarto ai limiti della perfezione, con grande intensità difensiva e rapidi contropiedi, oltre a buone azioni a difesa schierata: al 10’ è 25-16. Il quarto periodo è solo di marca ospite, con un allungo deciso già ad inizio quarto. I biancazzurri non rientrano più in gara, faticando a ritrovare fluidità in attacco e la giusta compattezza e intensità difensiva.