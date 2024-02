Basket giovanile. Bondi Vis, settimana densa di successi

Va alla Bondi Vis il derby cittadino di Divisione Regionale 2 contro gli Spartans: in una gara tiratissima la spuntano gli uomini di Dalpozzo col punteggio di 76-74, dopo aver rischiato di sprecare un vantaggio di diciassette lunghezze alla fine del terzo quarto. Torna alla vittoria anche il gruppo Under 17 Silver guidato da coach Vaianella, in una partita senza storia coi pari età di Cestistica Argenta, terminata 75-48 in favore dei giovani "vissini", trascinati dai 19 punti di Pampolini e dai 16 di Micucci. Terzo successo consecutivo per gli Juniores Csi allenati da Federici, che in una gara sudatissima battono 48-47 il Cvd Casalecchio mettendo in mostra una buonissima fase difensiva nonostante un attacco poco produttivo.

A Forlì l’Under 15 Eccellenza regge per due quarti al cospetto della fortissima Unieuro Basket, ma nella ripresa paga dazio ed è costretta a lasciare strada agli avversari, sicuramente più pronti dal punto di vista fisico. Finisce 97-64 e alla Bondi Vis non bastano i 21 punti del promettente Motta. Successo convincente invece per l’Under 13 Elite, che a Imola passa 83-67 reggendo al tentativo di rimonta dei padroni di casa, e sospinta dall’ottima prova di Masarati, autore di ben 32 punti.

Passando agli Esordienti, il gruppo allenato da Franchini e Masarati domina in casa della Benedetto 1964 Cento, mentre arriva una sconfitta contro International Imola. Gli Aquilotti non competitivi di coach Caravita vendono cara la pelle nella stracittadina contro la Scuola Basket "B", e ai punti vincono 47-38 in una partita che ha visto andare a referto ben nove giocatori. Due successi su due, infine, per gli Aquilotti competitivi: contro Argenta finisce 57-44, mentre contro Fenice Codigoro il punteggio premia gli estensi per 42-34.

Jacopo Cavallini