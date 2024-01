Basket giovanile. Bondi Vis under 19 sbanca Milano. Il top scorer è Yarbanga

Seconda giornata di ritorno del campionato Under 19 Eccellenza, che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in trasferta l’Urania Milano. Primo quarto dove è la squadra di casa a partire molto forte e a sfruttare una Bondi Vis poco intensa e attenta soprattutto in difesa. Nonostante la difesa a zona avversaria la Bondi Vis riesce a trovare buoni canestri ma i problemi sono in difesa. Il primo quarto si chiude con Milano avanti 25-18.

Al rientro finalmente si vede una Bondi Vis concentrata e che mette tanta pressione in difesa riuscendo finalmente a stringere le maglie. In attacco la palla continua a girare molto bene contro la zona e con un mix di conclusioni da dentro l’area e dall’arco dei 3 punti, i nostri ragazzi recuperano lo svantaggio e arrivano alla pausa lunga in vantaggio, punteggio 41-47.

Terzo quarto dove la Bondi Vis guidata da Romondia, Cazzanti e Yarbanga trova anche la doppia cifra di vantaggio senza però riuscire mai a scappare e a chiudere la partita.

L’Urania è brava a resistere e a tenere il divario che va dal -8 al -12. Si arriva all’ultima pausa sul 59-69.

Ultimo quarto con i biancoazzurri in controllo e anche a +14. Alcune sbavature nell’ultimo minuto di gioco permettono all’Urania di diminuire lo svantaggio ma senza impensierire i nostri ragazzi che trovano così un’altra vittoria col punteggio di 80-86.

Successo importante soprattutto perché ottenuto in trasferta in un campo non facile.

Altra nota positiva il rientro di Dioli e Bondesani, che erano fermi per infortunio dall’inizio della stagione.

Prossimo incontro stasera alle 19 contro Bernareggio al Palapalestre.

URANIA BASKET MILANO-BONDI VIS 2008 80-86

Parziali: 25-18; 41-47; 59-69

Urania Basket: Anchisi 12, Appetiti 9, Azzolini 2, Cappelletti, De Carlo 11, Di Liberto 8, Emanuelli 9, Mazzola 8, Meller 4, Osio 5, Ottini, Solimeno 12. All. Montefusco.

Bondi Vis: Bellini 2, Cazzanti 12, Dioli 9, Farina 11, Bondesani, Braga 5, Sankare 4, Giovannelli 7, Yarbanga 18, Boggian 2, Ouattara 4, Romondia 12, Bondesani.

All. Santi, 1° Ass. Filieri, 2° Ass. Cavara.