Basket giovanile. Bonomi e Zotti, un torneo da protagonisti con la selezione Emilia-Romagna

Sono state festività decisamente impegnative per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015. Il gruppo Under 17 Eccellenza ha partecipato all’importante torneo Malaguti a San Lazzaro, chiudendo undicesimo grazie alla vittoria sulla Pallacanestro Reggiana. Due, invece, gli atleti biancorossi impegnati con la selezione Emilia Romagna al Torneo Fabbri di Rimini: David Bonomi e Lorenzo Zotti si sono distinti nella formazione che ha vinto il torneo, risultando spesso decisivi come nella gara contro la Lombardia dove hanno realizzato 26 punti a testa. Nel primo match ufficiale del 2024, invece, è arrivato un ko per l’Under 19 Eccellenza che ha perso per 67-76 (13-17; 27-32; 44-54) contro Ancona, mancando così l’aggancio al secondo posto in classifica, nonostante i 21 punti di Munari e i 15 di Zilio in un Villa Romiti decisamente caldo.