Basket giovanile. Calcinaia vince il torneo Under 14 organizzato dal Jolly

Va ai pisani del Basket Calcinaia la prima edizione della Christmas Cup, il torneo giovanile organizzato dal Basket Jolly e riservato alla categoria Under 14 (nella foto il coach Gabriele Gibertoni). Una tre giorni, quella andata in scena in città, che ha rappresentato non solo una esperienza di sport ma anche di amicizia e ospitalità, visto che i ragazzi della squadra vincitrice sono stati ospitati dalle famiglie del Jolly. A completare il podio i bolognesi della Virtus Castenaso, secondi, e il Viadana, che ha conquistato il bronzo al termine del girone all’italiana che ha caratterizzato la manifestazione; quarto il Basket Jolly, seguito dalla SG Fortitudo, mentre Diego Fredianelli e Lorenzo Gori, entrambi del Calcinaia, sono stati nominati rispettivamente MVP e miglior cannoniere.

Under 17. Il Jolly si è poi aggiudicato il primo posto nella 33ª edizione del torneo di Santo Stefano "Città di Gallo". Nella manifestazione riservata agli Under 17 andata in scena in terra estense, la squadra di coach Franco Stachezzini ha dominato la semifinale con la Vis Ferrara, imponendosi con un largo 114-44, per poi avere la meglio in finale sul BSL San Lazzaro per 82-72 nella sfida che assegnava il trofeo.

Menzione d’obbligo per Luca Ilari e Luca Soncini, premiati dagli organizzatori come miglior realizzatore ed MVP del torneo.