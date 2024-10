Basket giovanile. Col colpo di Empoli in cassaforte, la Vis under 19 torna in campo

Il vittorioso esordio sul campo di Empoli è già un lontano ricordo, perché lunedì sera la formazione Under 19 Eccellenza di Vis 2008 è attesa da un importante incrocio casalingo (ore 19, Palapalestre) contro Raggisolaris Academy Faenza, anch’essa reduce dal successo del primo turno con Firenze Basketball Academy (74-63). La formazione di coach Santi è chiamata a ripartire dal secondo tempo in terra toscana e dalla buona difesa messa in mostra per lunghi tratti dei secondi venti minuti: l’impegno contro Faenza sembra alla portata, ma la squadra romagnola non va sottovalutata.

"Faenza è alla prima storica partecipazione ad un campionato di Eccellenza con il gruppo Under 19, l’anno scorso sono arrivati alla finale nel campionato Gold, e hanno per questo tantissimo entusiasmo – le parole di coach Lorenzo Santi –. Sono una squadra che porta 3-4 aggregati fissi alla prima squadra che gioca in B Nazionale, e alla prima giornata sono riusciti a battere Firenze. Vanno tenuti d’occhio, noi dovremo riprendere da come abbiamo chiuso l’ultimo quarto e mezzo ad Empoli, quindi duri in difesa e lucidi in

attacco soprattutto nei contropiedi. Se, invece, come successo nella prima giornata, partiremo col freno a mano tirato, questa è un’altra squadra che poi può prendere fiducia cavalcando il talento dei suoi esterni.

Dobbiamo fare di tutto per controllare il ritmo della partita sin dalla palla a due, ed entrare in campo coi nostri principi".

IL TURNO: One Team Forlì-Etrusca San Miniato, Vis 2008 Ferrara-Raggisolaris Academy Faenza, Pino Dragons Firenze-Victoria Libertas Pesaro, Bsl San Lazzaro-Pistoia Basket, Virtus Bologna-Basket Santarcangelo, Firenze Basketball Academy-Virtus Siena, Pallacanestro Don Bosco-Basket Biancorosso Empoli.

CLASSIFICA: Vis 2008 Ferrara, Bsl San Lazzaro, One Team Forlì, Raggisolaris Academy, Pistoia Basket, Virtus Bologna, Pallacanestro Don Bosco 2 punti; Etrusca San Miniato, Vuelle Pesaro, Pino Dragons Firenze, Firenze Basketball Academy, Basket Santarcangelo, Virtus Siena, Basket Empoli 0 punti.