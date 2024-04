Basket giovanile. Colpo grosso dell’Under 19 Gold dell’Academy . I faentini si giocheranno il titolo regionale

L’Under 19 Gold dell’Academy ha scritto una pagina di storia del basket faentino. La squadra faentina allenata da Matteo Pio, vice di Luigi Garelli (allenatore dei Blacks), ha conquistato il primo posto nel girone della seconda fase del campionato, qualificandosi tra le migliori quattro dell’Emilia Romagna che si contenderanno il titolo regionale e acquisendo il diritto di partecipare alla Fase Nazionale che potrebbe portarla alle finali per il titolo italiano. Mai nessuna squadra maschile di Faenza aveva centrato un simile risultato.

Soltanto la prossima settimana si conosceranno i nomi delle quattro qualificate, ma con tutte probabilità oltre a Faenza ci saranno BSL San Lazzaro (probabile avversaria dei manfredi), CMO Ozzano e Cestistica Argenta.

Gli accoppiamenti per le semifinali saranno decretati in base al quoziente delle vittorie ottenute in questa fase del campionato. Le prime tre classificate della final four regionale accederanno alla fase ad Interzona (1/2 giugno), formata da otto gironi da quattro squadre, mentre la quarta giocherà uno spareggio in gara unica con una squadra ligure (27 maggio) che metterà in palio un posto nell’Interzona.

Le otto vincenti si giocheranno lo scudetto Under 19 Gold a Cecina dal 14 al 16 giugno. Le semifinali per il titolo regionale si disputeranno invece il 28 aprile e il 5 maggio, mentre le finali per il primo e per il terzo posto saranno il 12 e il 19 maggio.

La formula prevede per entrambi i turni, gare di andata e ritorno dove avrà la meglio chi segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto.