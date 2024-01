Basket giovanile. Convocati Bonomi e Zotti Pavlovic

Ci sono anche due ragazzi della Pallacanestro 2.015 impegnati al memorial ‘Mario Fabbri’, che ha preso il via ieri tra Rimini e Santarcangelo. Lorenzo Zotti Pavlovic e Davide Jack Bonomi (foto), componenti dell’Under 15 forlivese, sono infatti stati selezionati tra i migliori prospetti emiliano-romagnoli della categoria per prendere parte alla rassegna più importante a livello nazionale per le selezioni regionali giovanili. L’Emilia-Romagna, allenata da Flavio Rota, ha affrontato ieri il Friuli-Venezia Giulia e oggi se la vedrà con il Veneto (ore 9) e la Lombardia (ore 17.30), quindi domani contro la Toscana, per poi chiudere sabato contro il Lazio.