Basket giovanile - Da domani al 28 aprile si scontrano 16 formazioni. Città di Rignano, ecco gli under 17. Si affronta il meglio della gioventù

Nuova edizione, nuova categoria coinvolta e un’adesione massiccia da (quasi) tutta Italia. Dal 25 al 28 aprile torna il Città di Rignano, torneo di basket giovanile, che per la sua quinta edizione sarà dedicato agli under 17. Al via 16 formazioni, con i soli padroni di casa dell’Arno Basket e i ragazzi della Valdisieve Basket a rappresentare la Toscana, mentre le restanti 14 arriveranno da 9 diverse regioni italiane.

Giulio Menicatti, organizzatore del torneo e vice presidente dall’Arno Basket, è soddisfatto: "per questa quinta edizione mi aspetto un torneo molto livellato e anche di difficile pronostico. A partecipare saranno tutte società di livello Gold, quindi mi aspetto una buona qualità".

A ospitare il maggior numero di sfide sarà il palazzetto di Rignano, ma 8 gare saranno disputate a Pontassieve e altre 5 a Figline. Il Valdarno dunque si prepara ad ospitare un pezzo dell’Italia della palla a spicchi e Giulio Menicatti è convinto che il Città di Rignano non rappresenti solo un grande appuntamento sportivo, ma anche di promozione del territorio: "è l’evento più importante dell’anno e il fulcro della nostra stagione, con tanti volontari coinvolti. Ma ad attendere il torneo è tutto il paese, anche perché genera un bel indotto economico, legato al turismo, con tanti che seguiranno le gare e le squadre".