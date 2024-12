Basket giovanile. Dalla Chiesa brilla nell’Under 17 Eccellenza

Settimana densa di impegni per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015 Forlì. Due sconfitte per l’Under 19 Eccellenza, ko in casa contro la Bsl San Lazzaro 64-65 (18-21; 35-36; 48-49) e a Bologna contro la Virtus 68-58 (11-7; 26-27; 46-50), restando ferma a quota 12 punti in classifica. Rotondo, invece, è stato il successo dell’Under 17 Eccellenza, impostasi 84-48 (19-24; 49-29; 68-39) sugli Stars Bologna: 14 punti di un buon Della Chiesa. Robusto il successo anche dell’Under 15 Eccellenza allenata da coach Lorenzo Grison: 80-39 (27-8; 46-21; 65-29) il finale contro la Cestistica Argenta. Sugli scudi un positivo Cappabianca da 18 punti. Successo argentano, invece, nel campionato Under 14 Gold: 59-64 (15-10; 25-32; 44-49). Per Forlì non sono bastati i 15 punti di Girardi e i 18 punti di Cerminara.