Basket giovanile. Despar 4 Torri, una giornata da dimenticare. Il titolo regionale under 20 va al Persiceto

Cala amaramente il sipario sulla stagione del settore giovanile granata nella domenica pomeriggio di San Giovanni in Persiceto. Dopo la vittoria di giovedì in gara 1 per 70-57, nella partita più importante dell’anno la Despar U20 Silver incappa nella peggiore giornata al tiro dell’intero campionato. Il resoconto finale dice 2/32 da 3 punti e 0/5 ai liberi, percentuali che non lasciano alcuna speranza alla Despar. Gara 2 si chiude quindi 58-32 in favore della Vis Persiceto: la 4 Torri esce sconfitta, ma

ha dimostrato di essere all’altezza dei nuovi campioni. Il tabellino: Marchi, Servidio 2, Bonfà, Ghirelli 8, Bonfante, Malfatto 4, Cristoni 8, Vuocolo, Badiale 2, Marastoni 2, Pevere 6.