Basket giovanile. Despar, due successi

Arrivano altre due vittorie nella settimana di gare del vivaio Despar 4 Torri. Si parte con l’U17 Gold di coach Dalpozzo, che vince agevolmente contro il Faenza Basket Project tra le mura amiche del Pala Salvatori. Nonostante un primo quarto contratto e in equilibrio (19-17), Argenta prende il largo con fiducia già nella seconda frazione (41-28 all’intervallo), per poi dilagare definitivamente nella ripresa (67-49). La Cestistica vince 86-43: è il terzo successo consecutivo per i biancoblu, che volano in vetta al girone B. Ritrova la vittoria dopo due stop l’U19 Silver granata di coach Gambale, che al Pala Aeffe affronta una partita a tratti tirata ma sempre in controllo contro l’Happy Basket. La Despar chiude la prima

frazione in vantaggio sul 22-13, e all’intervallo il break è ampliato sul 37-22. La 4 Torri contiene il tentativo di rientro di Castel Maggiore nel terzo periodo (52-42), e allunga sul 79-60 finale. Si sveglia invece tardi l’U15 Eccellenza di coach Carnaroli sul parquet di Pontevecchio. Nella prima metà di gara i biancoblu sono sottotono, negli ultimi dieci minuti la Cestistica raddoppia i punti segnati in mezz’ora, ma Pontevecchio vince 52-48.