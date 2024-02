Basket giovanile. Despar under 17 porta a casa il derby con la Vis

In una settimana ricca di stracittadine per il vivaio granata, sorride la Despar U17 Silver di coach Villani nel derby molto teso in casa della Vis Ferrara, seconda in classifica e con rinforzi dalle compagini di Eccellenza. La 4 Torri trova la terza vittoria consecutiva: rimane sempre al comando fino a raggiungere il +20: nell’ultimo quarto i granata crollano, anche emotivamente, ma mantengono i nervi saldi e il vantaggio minimo per portare a casa la gara 68-70. La vittoria li

proietta verso i piani alti della classifica, con un buon bilancio rispetto all’inizio campionato. Bene nel derby in famiglia con il Cus Ferrara anche gli Aquilotti: i piccoli granata degli istruttori Malfatto e Perugini vincono cinque tempi su sei per il risultato finale di 16-8 (67-15 a punti) al Pala 4T. Settimana difficile invece per il gruppo degli Esordienti, impegnati nel doppio derby cittadino. Nella gara infrasettimanale interna contro la Vis Ferrara, i granata giocano con impegno e determinazione, con grande equilibrio in campo; Narindal, Bassani e Rizzi si mettono in evidenza e si vedono buone giocate in contropiede. Alla fine, gli ospiti si impongono 6-10. Molto più sofferto l’altro derby esterno con la Scuola Basket Ferrara: c’è grande differenza di stazza atletica tra i granata e i padroni di casa, che nei primi tre tempi si impongono con parziali importanti. Nell’ultimo quarto la Despar si impegna al massimo e sfiora la vittoria, raccogliendo il pareggio per 7-7: i soliti Rizzi e Narindal in evidenza, ma il gruppo ha convinto.