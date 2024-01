Basket giovanile. Doppietta di platino per l’Under 17

Doppietta di platino per l’Under 17 (4) che lancia la sfida alle avversarie per la qualificazione alle fasi nazionali.

Nel recupero, la Unahotels supera la Fortitudo in trasferta per 70-75 grazie ad un piccolo margine costruito nel primo tempo (29-39 al 20’) firmato da Manfredotti (20) e Deme (10).

Nel turno di campionato, i boys di coach Consolini sono riusciti a piazzare la zampata vincente a San Lazzaro per 70-72 con tre tenori: Deme (23), Abreu (15) e Manfredotti (15).

Molto bene anche gli Under 15 che straripano nel recupero co Imola per 106-38 con un quintetto in doppia cifra fra cui spicca Scanarini (16).

Nello scontro con la Fortitudo di questo weekend, il copione non cambia: altro quintetto in doppia cifra con Mammi top-scorer (20 punti per lui) e vittoria per 76-95, prendendo il largo nella ripresa (37-43 al 20’). Due punti che regalano il sorpasso dei bolognesi in classifica e il terzo posto ai ragazzi di coach Iemmi. L’unico ko di giornata, in casa reggiana, arriva per gli Under 14, regolati a domicilio dalla Futurvirtus per 95-63.

