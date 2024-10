Basket giovanile. Doppio ko per i giovani ’eccellenti’. Under17, testa già a Forlì

Doppia sconfitta casalinga per le giovanili d’Eccellenza in orbita Rinascita Basket Rimini. L’Under 19 Angels cede a Pesaro 61-85, provando a restare in partita ma non impensierendo mai realmente gli avversari. Per la squadra di coach Serra una gara difficile, con i marchigiani avanti già 15-25 dopo il primo quarto nonostante il 7-5 clementino d’avvio. Il secondo periodo non cambia l’ordine delle cose con la difesa a farla da padrone (27-37 al 20’), mentre nella ripresa gli Angels provano a recuperare e si issano fino al 43-48 con ottime cose da Benzi e Amaroli. Pesaro però riprende in fretta il controllo delle operazioni, vola al 30’ sul 48-62 e dilaga nel finale. In panchina anche Sankaré. L’Under 19 sarà impegnata lunedì prossimo sul campo della Bsl San Lazzaro.

Il tabellino: All.: Capelli 3, Valmaggi 9, Pivetti, Amaroli 10, Benzi 10, Baschetti 9, Ka 3, Mari 13, Sankarè ne, Pennisi, Frisoni 2, Innocenti 2. All.: Serra.

Netto ko anche per l’Under 17, che non trova risposte a Reggio Emilia e anzi finisce col perdere con uno scarto di 20 lunghezze: 80-100. Emiliani subito avanti sullo 0-13, Ronci e Ruggeri rispondono con ottime giocate e a fine primo quarto è ancora tutto in ballo (19-25). Si resta in equilibrio fino al 28-31, poi Reggio Emilia ha un finale di tempo devastante in attacco e gli Angels si ritrovano sotto 34-47 all’intervallo. Nella ripresa sono fisicità e precisione al tiro a consentire agli ospiti di volare subito via. Il tentativo di reazione c’è, ma la squadra di casa non torna mai realmente vicina. L’Under 17 è ora attesa al prestigioso appuntamento del super derby di domani a Forlì, una gara particolarmente interessante contro un avversario che ha perso una sola partita come gli Angels.

Il tabellino: Almasi, San Martini 2, Bracci, Capucci 4, Tassani 17, Ronci 10, Longo 6, Tura 2, Altini 11, Ruggeri 14, Ricci 8, Ciancarelli 8. All.: Brugè, Verni.