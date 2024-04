Basket giovanile, due belle prove ma altrettanti ko in volata. Under, Zotti non basta Le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015 tornano in campo dopo la pausa pasquale: l'Under 17 perde di misura contro Borgomanero, mentre l'Under 15 vince contro Fidenza ma perde di un soffio contro la Sg Fortitudo.