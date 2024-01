Basket giovanile. Due podi per la Scuola Basket nei tornei di Faenza e Cesenatico

Il 27 dicembre, l’Under 17 Gold di Scuola Basket Ferrara ha preso parte al torneo organizzato da Faenza Basket Project chiudendo la manifestazione con un importante secondo posto. L’allenatore, Mattia Campi, commenta l’esperienza con entusiasmo, affermando: "Il torneo di buon livello Gold ci ha visto dominare sia a livello fisico sia a livello tecnico nella semifinale contro Modena. In finale, contro i padroni di casa di Faenza, abbiamo retto per tre quarti per poi subire un parziale nel quarto che ci è costato il secondo posto. Nonostante ciò, è stata un’esperienza più che positiva, ci ha permesso di provare situazioni nuove e dare spazio a tutti. In particolare, è stata un’occasione per il gruppo, condividendo un’intera giornata di pallacanestro". Le squadre Under 15 e Under 14 hanno invece preso parte al Torneo Nazionale “Presepe della Marineria” di Cesenatico che si è svolto dal 27 al 30 dicembre. Un’ottima esperienza per i giovani atleti SBF che hanno respirato aria di mare e pallacanestro per 4 giorni interi, misurandosi con realtà cestistiche di tutta Italia. Ottimi i risultati che hanno visto la squadra Under 15 piazzarsi al secondo posto, dopo una finale che ha fatto emergere un po’ di stanchezza dovuti agli impegni pressanti del torneo. La formazione Under 14 si è invece classificata al 9° posto, seppur abbia perso una sola partita nell’intera competizione.