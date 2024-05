Basket giovanile. Finali nazionali, bel debutto per la Vis

E’ stato semplicemente devastante l’esordio della formazione Under 19 Eccellenza della Vis 2008 nelle finali nazionali di categoria, in programma in questi giorni a Chiusi e a Chianciano Terme, in Toscana. I ragazzi allenati da coach Lorenzo Santi si sono imposti 88-61 dominando sin dai primi minuti del match, mettendo in mostra una grande consapevolezza nei propri mezzi: avanti già 25-12 dopo dieci minuti, Romondia e compagni nel secondo parziale hanno toccato anche le ventidue lunghezze di vantaggio, ipotecando il successo già all’intervallo. Nel +27 finale c’è lo zampino di tutti i protagonisti in B Interregionale con la canotta di Ferrara Basket: 19 punti e 12 rimbalzi per Sankaré, 19 punti e 6 rimbalzi per Romondia, 7 punti e 10 rimbalzi per Yarbanga. In doppia cifra pure un positivo Dioli, autore di 11 punti. Ieri sera la Vis ha affrontato nella seconda partita del girone la Fortitudo Francavilla, mentre oggi pomeriggio è in programma la sfida a Varese.