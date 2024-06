Basket giovanile: finali nazionali Under 15. Partenza col botto per la Unahotels. Sconfitta Rieti, oggi contro Firenze

UNAHOTELS

82

RIETI

77

UNAHOTELS: Rinaldini 13, Alfieri 8, Bulgarelli 16, Cuoghi 4, Ghirardini 6, Lusvardi, Mammi 10, Marchi, Morcavallo 2, Petacchi 19, Sabbadini 4, Zampogna. All. Iemmi.

RIETI: Palenga n.e., D’Ascenzi n.e., Bellini 2, Papale 28, Landolina 6, Petrollini n.e., Cicchetti 15, Pifani, Mocci 15, Munalli 7, Ciace 4. All. Peron.

Parziali: 16-14, 40-37, 63-61.

Partenza con il botto per l’Under 15 alle finali nazionali di categoria in corso di svolgimento ad Anagni. I baby biancorossi, nel debutto nella fase a gironi, hanno superato con merito Rieti, prima del Lazio, dopo aver condotto il match per larghi tratti ed aver dimostrato maturità nel gestire un finale concitato in un match caratterizzato da alcuni break ma sostanzialmente punto a punto fino a pochi minuti dal gong.

La band di coach Iemmi parte bene (9-4 al 3’) ma l’incontro si attesta sui binari dell’equilibrio con Rinaldini, Petacchi e Alfieri che provano a lanciare la Unahotels e Rieti che risponde con Papale e Mocci. Nell ripresa Bulgarelli suona la carica e due tiri liberi di Ghirardini firmano il break che consegna il massimo vantaggio ai biancorossi (51-41 al 22’). Rieti non ci sta, recupera e si va avanti a strappi fino a quando Mocci firma la bomba del 69-68 al 33’. La Unahotels è brava a non farsi prendere dal panico; Petacchi scuote i suoi e Bulgarelli regala l’80-71 a poco più di un minuto dalla fine. Rieti è ormai tramortita, prova una disperata rimonta che però rimane strozzata a metà. Fra i singoli molto bene Petacchi (19 punti con 8/10 da due e 12 rimbalzi) e Rinaldini (13 punti e 8 rimbalzi). Ottimo anche il dominio sotto le plance (55-40 il computo dei rimbalzi per la Unahotels) dove il lungo Davide Cuoghi ha catturato 10 carambole (di cui 6 offensive) ed è stato il giocatore con il plus minus più alto del match (+12).

Oggi la Unahotels gioca la seconda partita del girone alle 14 contro Firenze che ha perso il match d’esordio con Vado Ligure per 83-74. Una vittoria significherebbe garantirsi l’accesso agli spareggi di giovedì, primo obiettivo dichiarato da coach Iemmi, ma anche restare in corsa per il primo posto e il conseguente accesso diretto ai quarti di finale in programma venerdì.

Cesare Corbelli