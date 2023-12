Basket giovanile: fino al 6 gennaio al PalaYuri e Rodriguez. Martedì scatta il ’Bruna Malaguti’ numero 33. A San Lazzaro cercano i nuovi Mancinelli e Melli

Cos’hanno in comune Marco Belinelli, Stefano Mancinelli, Daniel Hackett e Nicolò Melli?

Certo, sono giocatori che hanno alle spalle titoli e finali scudetto. Ma soprattutto hanno cominciato a far parlare di loro, giovanissimi, a San Lazzaro che, come ogni anno, ospita il trofeo Bruna Malaguti-torneo cadetti. L’appuntamento non cambia: dal 2 gennaio al giorno della Befana. Non cambia nemmeno la regia perché la macchina organizzativa sarà affidata alle capacità e all’ospitalità della Bsl San Lazzaro.

Il team di lavoro attuale, come ricordano i canali social, si basa su Marco Munzio e Federico Monteguti e, come nel passato, ci saranno sedici squadre che prenderanno parte alla manifestazione. Ci saranno la Stella Azzurra Roma e l’Orange 1 Bassano, finaliste della passata stagione con il successo dei veneti.

Poi l’Umana Reyer Venezia (semifinalista del 2023), il Basket Roma e la Victoria Libertas Pesaro che, oltre ad aver lanciato Daniel Hackett e Simone Flamini, ha vinto per quattro volte la kermesse. Chi torna sul campo dove ha vinto nel 2016 è la Pms Moncalieri. E non mancherà nemmeno una delle squadre di casa, la Fortitudo Academy, vincente in tre occasioni.

Il torneo, griffato Poggipollini, potrà contare su due impianti d’eccellenza, il PalaYuri e il PalaRodriguez. Oltre ai padroni di casa della Bsl, troveremo anche il Gran Torino, al debutto, la Virtus – la squadra più blasonata con dieci successi grazie anche alla presenza di allenatori straordinari quali Marco Sanguettoli e Giordano Consolini –, Pallacanestro Reggiana (vincitrice dell’edizione del 2015), Vis Ferrara, Pallacanestro Forlì 2.015, Scaligera Verona, Apu Udine e Pallacanestro Don Bosco Livorno.

Cinque giorni di grande spettacolo che, come sempre, saranno una sorta di anticipo delle finali tricolori che poi ci saranno in estate. Ma i migliori prospetti italiani, come tradizione, cominceranno a fare i conti con l’impatto con il grande basket proprio a San Lazzaro. Perché il torneo Bruna Malaguti non ha eguali nel panorama internazionale. E se, sopravvissuto anche al Covid, ha messo insieme qualcosa come trentadue edizioni (già disputate) significa che si tratta uno degli eventi più attesi dal mondo dei canestri.

Nella foto: Marco Belinelli e Daniel Hackett al torneo Bruna Malaguti di San Lazzaro (Ferrini)

a. gal.