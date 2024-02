Basket giovanile. Gli Under 17 sono attesi da grandi sfide. C’è la ‘wild card’ per giocare le Superfinals

Mentre la prima squadra ha messo nel mirino l’ultima gara della prima fase, domenica alle 18 contro Don Bosco arriva una ottima notizia dal settore giovanile, ovvero la Mens Sana Basketball Academy. La squadra Under 17 Eccellenza proseguirà la propria avventura europea nella EYBL: dopo aver partecipato alle due prime tappe a Francavilla Fontana e Praga, la U17 biancoverde ha ricevuto la ‘wild card’ per prendere parte alle Superfinals, in programma da oggi a domenica a Vilnius (Lituania). "Siamo molto onorati di essere stati invitati alla Superfinals EYBL di Vilnius - sottolinea il presidente Francesco Frati - a dimostrazione del prestigio che la nostra società si è conquistata in Europa in anni di attività ad alto livello. Per i nostri U17 si tratterà di un’occasione irripetibile per confrontarsi con squadre europee di alto livello e per proseguire il loro percorso di crescita individuale e collettiva. Siamo grati alle famiglie di tutti gli atleti che ci consentono di sostenere lo sforzo economico della trasferta e che, accanto all’imprescindibile contributo dei nostri sponsor consentiranno ai nostri ragazzi di compiere questa esperienza". Soddisfazione anche nelle parole del dt della Pierfrancesco Binella. "Grazie al board di European Youth Basketball League per questo invito che ci permette di partecipare ad un grande evento del basket europeo. Un premio per tutta l’organizzazione dell’Academy, raggiunto grazie al fondamentale supporto dei vertici della Polisportiva, agli sponsors e alle famiglie dei nostri ragazzi". Il gruppo squadra volerà oggi alla volta di Vilnius, dove affronterà alle 19,15 ora locale i padroni casa del Skm. Il calendario delle altre partite sarà reso noto successivamente, in relazione ai risultati della prima giornata.

Guido De Leo