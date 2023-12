Basket giovanile. Il momento d’oro della Sancat. I risultati sono straordinari

La Sancat Basket Firenze vola nel settore giovanile. La società di Coverciano ha ottenuto strepitose vittorie arrivando, tra gli altri successi, a trionfare nel torneo internazionale ‘Vbs Cup - Memorial Aldo Monti’ di Varese per Aquilotti 2013 e affermandosi su squadre come Olimpia Milano, Virtus Bologna, Barcellona e Cantù.

Al torneo di Varese hanno partecipato 24 squadre provenienti da tutta Italia e non solo, con i tedeschi dell’Alba Berlino e gli spagnoli del Barça Escuela, con un totale di circa 350 giovani atleti in campo. E in questa importante manifestazione i ragazzi Sancat, guidati dal responsabile del settore minibasket Antonio Calamai e da Enrico Locchi, hanno compiuto un percorso netto battendo squadre blasonate e dai nomi importanti. In ordine i ragazzi di Coverciano hanno vinto contro Gazzada, Cantù e Malnate; ai quarti hanno sconfitto i padroni di casa della Varese Basket School (8-16). Una marcia trionfale che è proseguita con la vittoria in semifinale contro la Virtus Bologna battuta per 5 mini tempi a 1, e che si è conclusa domenica con il successo nella finale contro Olimpia Milano, gara finita in parità 12 a 12 e vinta dai fiorentini con il punteggio progressivo di 41 a 40.

Primo posto anche nel minibasket con gli Esordienti 2012 della Sancat che si sono aggiudicati il quadrangolare organizzato a Vaiano dal Centro Minibasket Valbisenzio battendo Castelfiorentino e Union Prato. I ragazzi guidati da Simone Lilli, oltre al trofeo, si sono affermati anche nella Skills Challenge e nella gara di tiro.

Che i giovani Sancat siano in un momento d’oro è confermato dal successo della Toscana alla Ludec Cup 2023: domenica scorsa la Selezione Toscana di Riccardo Zanardo ha battuto nella finalissima la selezione Lazio (74-68). Nel gruppo vincente due ragazzi che militano con i colori Sancat nel campionato Under 15 Eccellenza, Guglielmo Baldasseroni e Gabriele Gori. E al termine delle gare è stato proprio il fiorentino Baldasseroni ad esser votato Mvp della finale e nel miglior quintetto del torneo. Momento di valore per i giovani della Sancat, ottenuto anche grazie ad un’ottima organizzazione societaria.

Francesco Querusti