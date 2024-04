Basket giovanile. La 4 Torri fa en plein con under 19 e 17

Tra alti e bassi, l’ultima settimana di gare prima di Pasqua vede le giovanili della Despar 4 Torri

portare a casa successi molto importanti. L’U19 Gold di Marianti Spadoni, al terzo derby dell’anno,

trova la prima vittoria nella stracittadina alla Bondi Arena. Nella frazione iniziale i granata volano sul +10 con Malfatto (16) e Cristoni (31), ma la Scuola Basket Ferrara con Correggioli fa valere la propria fisicità per tornare in scia. Si arriva all’ultima frazione sul 55-55. Qui la Despar piazza con Ghirelli l’immediato 10-0, ma ancora una volta la Scuola Basket Ferrara recupera e pareggia sul 65-65. Escono per falli Malfatto e Correggioli, e la 4 Torri riesce a tornare avanti nel finale: è 68-70 Despar.

Fondamentale doppio successo ai fini della classifica per l’U17 Silver di coach Villani. I granata

prima si impongono in casa del Basket Reno 58-67 e poi, tra le mura amiche, 68-58 al Corticella.