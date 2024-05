Basket giovanile, la 4 Torri under 20 vince il match di andata

Gara 1 è tutta della Despar U20 Silver, che si aggiudica il primo atto della finalissima di campionato contro la Vis Persiceto, con una prestazione di grande concentrazione e solidità. Per tutta la fase centrale la Despar mantiene un vantaggio che oscilla tra gli 8 e i 12 punti, guidati in attacco dal solito Cristoni (25 per lui), mentre in difesa Marastoni e Pevere rendono difficile la vita al ferro per i bolognesi. Finisce 70-57, il vantaggio per la 4 Torri di 13 lunghezze consentirà ai granata di presentarsi al palasport di San Giovanni in Persiceto con la possibilità di gestire un buon bottino.