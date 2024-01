Basket giovanile. La Bondi Vis under 19 travolge Bernareggio e si consolida in testa alla classifica

Terza giornata di ritorno del campionato Under 19 Eccellenza che vede la Bondi Vis affrontare

in casa la Pall. Bernareggio99.

Primo quarto dove la Bondi Vis nei primi minuti non entra praticamente in campo, con Bernareggio che ne approfitta per scappare sullo 0-13 che obbliga coach Santi al time-out

dopo 4 minuti. Al rientro la Bondi Vis inizia finalmente a trovare dei canestri ma i problemi in difesa rimangono anche grazie alle alte percentuali di Bernareggio dall’arco. Si arriva alla

prima pausa sul 18-29. Secondo quarto dove si inizia a intravedere la vera Bondi Vis, che difende forte e corre in attacco anche se ancora ci sono momenti di blackout totale. A metà quarto Bernareggio è ancora avanti per 35-38. I biancoazzurri guidati da Sankare e Yarbanga riescono a passare in vantaggio e a trovare anche il +6, ma Bernareggio non molla e riesce a ricucire il distacco fino al 47-47 di fine secondo quarto. Al rientro dalla pausa lunga è di nuovo Bernareggio a passare in vantaggio e a condurre la gara, con la Bondi Vis ancora troppo poco attenta in difesa e poco cattiva in attacco. La svolta arriva a metà terzo quarto quando i nostri ragazzi tornano in vantaggio per 59-58 e da questo

momento non si guardano più indietro finendo il terzo quarto con il punteggio di 76-63. Ultimo quarto dove la Bondi Vis trova il canestro con tantissima continuità, riuscendo a

scappare e chiudere la partita. Bernareggio prova a tenere aperta la partita in tutti i modi ma senza riuscirci. Con un parziale di 35-12 nell’ultimo quarto, la Bondi Vis porta a casa la partita col punteggio di 111-76 e trova un’altra vittoria che la fa rimanere in testa alla classifica.