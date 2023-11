Basket giovanile. La Despar 4T vince con l’under 14. Sbancato il parquet di Baricella

Sono arrivate in settimana due vittorie e altrettante sconfitte per il settore giovanile e il minibasket del vivaio Despar 4 Torri Ferrara, mentre è stata rinviata la partita di domenica sera ad Argenta dell’U19 Gold di coach Marianti Spadoni. Secondo match e seconda vittoria per gli Aquilotti, che si impongono in casa contro il Meteor Renazzo B. I granata, che schierano anche tre piccoli atleti del 2015, danno vita a una partita spumeggiante, giocando con grandi impegno e intensità: quattro tempi vinti con ampio margine e due persi di misura, per il risultato finale di 14-10 per tempi e di 57-25 a punti segnati. Si riprende invece la Despar U14 Silver dei coach Pasetti e Folchi dopo la sconfitta di Gallo, vincendo in trasferta sul difficile campo di Baricella con una prova di carattere in una gara bella e combattuta. Nei primi due quarti regna un grande equilibrio, e le due squadre si alternano nel vantaggio: la 4 Torri, pur commettendo qualche errore nelle conclusioni facili, chiude in vantaggio la prima frazione di gioco sul 20-22; arriva però la replica dei padroni di casa, che all’intervallo conducono 43-41. Al rientro i granata accelerano e grazie ai canestri di Collini (18) e Obaseki (23) piazzano un parziale di 15-8, ma si arriva a un ultimo quarto al cardiopalma: sbagli difensivi di troppo consentono a Baricella di riavvicinarsi nel punteggio e di provare anche l’ultimo tiro della partita, che non tocca il ferro. Vince la Despar 71-72.