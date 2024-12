Basket giovanile. La NextGen Cup inaugura il nuovo anno

La grande pallacanestro giovanile fa tappa a Rimini e provincia per un inizio di 2025 col botto. È tempo di Next Gen Cup, il torneo dedicato alle Under19 del club di Serie, con il Flaminio di Rimini e il PalaSgr di Santarcangelo che ospiteranno le ultime tre giornate dei gironi eliminatori, dopo la tappa iniziale di Varese. Si gioca dal 2 al 4 gennaio, con la classifica che al momento vede Milano imbattuta nel girone B con 8 punti e quattro in testa al raggruppamento A con 6 punti: Virtus, Pistoia, Cremona e Derthona.

Poi il "Memorial Mario Fabbri", alla 13ª edizione, e questa volta le selezioni regionali coinvolte sono quelle dei ragazzi del 2011, dunque Under 14. Nell’Emilia Romagna c’è anche Mario Focaccia, protagonista nell’Under 14 Gold con la maglia di Cesenatico e nell’Under 15 Gold con quella del Bellaria Basket. L’Emilia-Romagna giocherà venerdì 3 gennaio col Veneto (Carim, 16.30) e sabato 4 con Friuli-Venezia Giulia (Sforza, 11) e Toscana (Sforza, 18). Nell’altro girone Lombardia, Campania, Piemonte e Lazio. Domenica 5 le semifinali, lunedì le finali.

Da segnalare anche lo storico "Memorial Garattoni", giunto alla 20ª edizione e dedicato agli Under 13. Gare dal 2 al 5 e due gironi. Nel raggruppamento A presenti Forlì, Brindisi, Seregno, Urania Milano e Pesaro. Nel B Rbr, Reggello, Trento, Cantù e Ancona.

Per il settore femminile, l’annata coinvolta è il 2010, col Settore squadre nazionali che ha convocato 96 ragazze da tutta la nazione che verranno mischiate in otto squadre per il "Progetto Academy". Gare dal 4 al 6 gennaio.