Basket giovanile. La Vis under 17 passa a Udine

Prima giornata della fase Interregionale Under 17 Eccellenza che vede la Bondi Vis affrontare

in trasferta Udine. Nel girone oltre alla Bondi Vis e ad Apu Udine ci sono anche l’Olimpia Milano, l’Aquila Basket Trento, l’Azzurra Trieste e Don Bosco Crocetta Torino. Primo quarto dove è la Bondi Vis a partire forte soprattutto in attacco trovando tanti canestri sia in contropiede che a difesa schierata. Udine fatica a contenere i biancoazzurri che provano subito ad allungare sul 11-21 a metà quarto, con la squadra di casa costretta al time out. Come da previsione al rientro i friulani reagiscono e accorciano sul 22-27. Il secondo quarto parte come il precedente, con la Bondi Vis che torna a dominare in entrambe le metà campo riuscendo prima a portarsi a +12 sul 27-39 per poi gestire il vantaggio. Al rientro dalla pausa lunga la partita cambia totalmente, l’attacco biancoazzurro si inceppa riuscendo a segnare solo 4 punti in 7 minuti mentre al contrario la squadra di casa risale fino al -6 (57-63). Ultimo quarto dove Udine prova subito ad avvicinarsi, ma la Bondi Vis è brava a rimanere concentrata e a chiudere sul 70-86.