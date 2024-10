Basket giovanile. La Vis under 19 cade con Faenza. Vince l’under 17 Dopo il successo all'esordio, l'Under 19 Eccellenza di Vis 2008 incappa in una sconfitta meritata contro Faenza. Approccio permissivo e difesa vulnerabile costano caro, finisce 79-87. Under 17 vince nettamente contro Imola.