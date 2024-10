Basket, Serie C. Bartoli in rimonta su Falconara. Urbania corsara a Porto S. Elpidio

È iniziato il campionato di Serie C 2024-25, ed è cominciato in modo egregio per le quattro formazioni della nostra provincia, con ben tre vittorie e una sola sconfitta all’esordio stagionale. A incappare in un ko è stato il Pisaurum, che ha ospitato in Baia i Baskers Forlimpopoli cedendo 66-79 nonostante un primo quarto da doppia cifra di vantaggio. Al 10’ infatti la formazione di coach Contigiani è in vantaggio 22-11, ma già dal secondo periodo si vede rimontare qualche punto (38-33 all’intervallo). Il sorpasso decisivo avviene al rientro dagli spogliatoi, dove Forlimpopoli piazza un parziale di 12-27 che dà agli ospiti il vantaggio in doppia cifra che si porterà dietro fino alla sirena. Ad esordire in casa anche la Bartoli Mechanics, che si è ritrovata nella posizione opposta rispetto al Pisaurum al termine del primo quarto, 7-17 in favore di Falconara; ma minuto dopo minuto ha ingranato il proprio ritmo e dopo aver pareggiato all’intervallo (26-26) ha sorpassato nel terzo periodo e conquistato i primi due punti in palio (53-43). Due uomini in doppia cifra per la Bartoli, Foglietti con 15 e Pagliaro con 11.

Grande successo all’esordio per l’Urbania del nuovo corso targato Francesco Donati, corsari a Porto Sant’Elpidio contro la BioTre Servizi. A decidere il match è il grande avvio dei durantini, che prendono subito in mano il ritmo della gara con un attacco travolgente e vanno al primo riposo avanti 14-26. Il ritmo offensivo forsennato dei biancorossi continua anche nei secondi dieci minuti, che vale il +20 all’intervallo (27-47). Nella pallacanestro nessun risultato garantisce la vittoria e gli ospiti lo sanno bene, attendendosi un rientro infuocato dei padroni di casa. Con orgoglio Sant’Elpidio piazza un 8-0 per iniziare il secondo tempo, ma è tutto ciò che riesce a rosicchiare, non spingendosi mai entro la singola cifra di svantaggio a causa dell’ottima gestione biancorossa. Finisce 71-82, con 18 punti di Matteucci e 17 per Di Francesco, i migliori in campo.

L’altra impresa in trasferta è quella piazzata dai ragazzi della Vuelle nelle vesti della Real Basket Club, capaci di espugnare 90-92 il PalaBellini della Giovane Robur Osimo. Dopo un primo tempo a inseguire, ma sempre a contatto, il terzo quarto vede i pesaresi sorpassare per la prima volta, prima di soccombere durante l’ultimo quarto. A 2’ dalla fine, Cardellini segna il libero del +10 per Osimo (90-80), dando la sensazione di aver chiuso il match. La difesa a zona chiamata in extremis da coach Luminati rimescola però le carte, permettendo alla Real di rimontare segnando il -1 a 30’’ con Cornis. Sul ribaltamento Osimo sbaglia, e Scavolini segna la tripla del +2 finale.

