Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca Cremona e resta capolista

Quarta giornata di ritorno del campionato Under 19 Eccellenza che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in trasferta la Vanoli Basket Cremona. Primo quarto dove le due squadre partono a rilento e con una bassa intensità. A guidare la partita è Cremona, che grazie alle percentuali dall’arco mette in difficoltà i nostri ragazzi che non riescono a trovare né la forza dalla difesa e neanche quella fluidità in attacco vista di solito. Il primo quarto si conclude sotto sul 21-18. Nel secondo quarto, dopo la strigliata di coach Santi, finalmente si inizia a intravedere la vera Bondi Vis, che difende come sa, anche se ancora a tratti. Infatti, ora è la Bondi Vis a fare la partita grazie soprattutto ad un attacco che ora trova tanti punti dentro il pitturato, con Ouattara in grande spolvero. Cremona inizia a faticare ma riesce comunque a tenere aperta la partita, si va alla pausa lunga sul punteggio di 36-43.

Dopo la pausa lunga, finalmente la Bondi Vis alza i giri sia in attacco che in difesa trovando anche diverse palle recuperate che portano a contropiedi facili, con il vantaggio che inizia ad aumentare sempre di più il distacco dai padroni di casa. Cremona non riesce più a trovare una soluzione in difesa e così i biancoazzurri scappano via fino al +17 sul 55-72 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto coach Santi allarga le rotazioni e la Bondi Vis deve solo gestire agevolmente il vantaggio accumulato nel quarto precedente, cosa che fa in maniera tranquilla. La partita si conclude con il punteggio di 75-96 per la Bondi Vis, che trova un’altra vittoria e ora rimane sempre più prima in classifica, in solitaria, vista la sconfitta in contemporanea dell’Armani Milano contro Bergamo.

Ultima giornata di ritorno della seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza, che vede la Vis di coach Santi affrontare in casa di nuovo la Fulgor Fidenza dopo la partita disputata due giorni prima. Biancazzurri avanti fino al +17 di fine secondo quarto, punteggio 50-33. Nell’ultimo quarto la Bondi Vis continua a giocare con attenzione e concentrazione e Fidenza non riesce più a rimanere attaccata alla partita: finisce 87-54.