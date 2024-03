Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca Varese e vola alle finali nazionali

Traguardo storico per l’Under 19 Eccellenza della Vis, che grazie alla vittoria su Robur et Fides Varese si guadagna l’accesso alle finali nazionali, in programma a Chiusi dal 29 aprile al 5 maggio. A due giornate dal termine della stagione regolare, dunque, i ragazzi di coach Santi sono matematicamente qualificati alla fase finale, dopo un campionato di altissimo livello, vissuto sempre tra prima e seconda posizione. A Varese la Vis ha sofferto i ritmi alti imposti dai padroni di casa, in una gara nella quale gli attacchi hanno prevalso sulle difese, ma alla fine i giovani biancazzurri hanno avuto la meglio per 96-88, trascinati dai 26 punti di Sankaré e dai 18 di Giovannelli. Per la società del patron Bertelli il raggiungimento di un traguardo storico ma fortemente voluto, grazie soprattutto alla collaborazione con le altre realtà del territorio, che ha portato alla costruzione di una squadra ricca di talento da ogni angolo della provincia. Scuola Basket e Cestistica Argenta hanno infatti contribuito al roster ‘vissino’ coi prospetti Andrea Cazzanti, Dario Farina e Daniele Boggian. Una menzione merita ovviamente Vis, che offre a Ferrara Basket in B Interregionale tanti talenti interessanti, da Romondia a Sankaré, passando per Bellini e Yarbanga. E l’obiettivo ora diventa proprio recuperare il lungo italo-maliano operato poche settimane fa alla mano destra.

Jacopo Cavallini