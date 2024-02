Basket giovanile. L’Under 15 blinda il primato: colpo a San Lazzaro. Under 19 sconfitta da Lanciano al PalaSgr

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni che disputano i campionati d’Eccellenza in collaborazione con Rbr. Il successo è quello della truppa Under 15 di Insegnare Basket Rimini, che conferma la vetta della classifica nel girone emiliano-romagnolo col colpo esterno in casa della Bsl San Lazzaro, la seconda della classe. L’87-90 maturato alla palestra Rodriguez è un segnale della continuità della squadra biancorossa, che fin qui in stagione ha perso solo una partita. Punte di diamante in grande spolvero, con ottima partita di Ciancarelli e solito dominante Ruggeri. Sabato l’Ibr ospiterà alla Carim l’International Imola. Il tabellino: Trevisani 2, Ruggeri 35, Tura 10, Albani 3, Ciancarelli 21, Bronzetti, Fascicolo, Morandi, Bellucci, San Martini 2, Cantore, Ronci 17. All.: Verni.

Niente da fare invece per l’Under 19 targata Angels Santarcangelo, ko tra le mura amiche del PalaSgr contro Lanciano (67-80). Gli ospiti ipotecano la partita di ritorno dagli spogliatoi, dopo che all’intervallo tutto era ancora in discreto equilibrio (41-44). In quei minuti, gli abruzzesi salgono sul +13 (49-62) e chiudono definitivamente l’incontro contro i clementini, a corto di rotazioni e con problemi di infermeria. La prossima partita è in programma lunedì prossimo, quando gli Angels si recheranno a Pesaro per la sfida col Bramante. Il tabellino: Bonfè 2, Panzeri, Mulazzani ne, Baschetti, Macaru 10, Lombardi 17, Mari 18, Adamu 20, Morri, Di Giacomo ne. All.: Serra.