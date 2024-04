Basket giovanile. Matilde Bondeno a valanga. Successo convincente sul Cus

La Matilde Basket Bondeno conclude nel migliore dei modi la regular season nel girone F di Divisione Regionale 3, battendo per 78-60 il Cus Ferrara al PalaBonini. La partita non ha avuto però un esito così scontato come potrebbe indicare il risultato, con i ferraresi che avevano chiuso il primo quarto avanti addirittura di 14 lunghezze.

Il primo quarto è a due facce, la prima metà è combattuta, con il punteggio che dopo 5 minuti è infatti ancora in perfetta parità, sul 10 a 10. All’improvviso però si spegne la luce in casa Matilde ed il Cus piazza un parziale di 13-0, prendendo il largo e chiudendo il quarto con ben 14 lunghezze di vantaggio, sul punteggio di 27-13.

Ad inizio secondo quarto arriva però la pronta reazione della squadra di coach Messini, che rientra immediatamente in partita piazzando un controparziale di 17-2. Nel terzo quarto la Matilde tenta l’allungo mettendo in campo un’ottima prestazione offensiva, ma il Cus non molla e cerca di restare aggrappato alla partita. Si inizia con un 14-7 casalingo che consente ai bondenesi di portarsi sul 50-42, però gli ospiti rispondono colpo su colpo. Alla fine la Matilde riesce però a piazzare l’allungo, segnando ben 26 punti contro i 16 della compagine estense. Finisce così il quarto sul 62-51 per la squadra di coach Messini.

Nel quarto periodo la Matilde riesce a gestire con autorità il vantaggio e si impone.