Basket giovanile. ’Memorial . Corsato’, brinda Bergamo

La terza edizione del Memorial Alvise Corsato, organizzato da Vis 2008 e riservato a dodici tra le migliori squadre Under 15 Eccellenza d‘Italia, è stata vinta dalla Bluorobica Bergamo (Foto Mazzini), che nella finalissima giocata al Palapalestre ha battuto 84-73 una mai doma Bsl San Lazzaro. Il terzo posto è andato invece alla Pallacanestro Forlì, vittoriosa 54-49 sull‘Urania Milano. Quinta posizione per Dolomiti Trento, che ha avuto la meglio 91-77 su Basket Cecina, sesta classificata. Il settimo posto è andato all‘Aurora Desio, vittoriosa per 93-72 nella finalina contro la Pallacanestro Reggiana. Ai padroni di casa della Vis il nono posto grazie al successo per 88-62 su Area Pro, mentre l‘undicesimo posto è appannaggio della Vuelle Pesaro, che ha battuto 83-73 la Pallacanestro Moncalieri.

j.c.