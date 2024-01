Basket giovanile. Munari e compagni in luce alla Next Gen Cup

Negli scorsi giorni è terminata la Next Gen Cup di serie A e si è dunque conclusa l’esperienza dei tre giovani della Pallacanestro 2.015 aggregati ai club di massima serie. Michele Munari, Edoardo Zilio e Tommaso Pinza hanno vestito rispettivamente le maglie di Venezia, Napoli e Vanoli Cremona, misurandosi con le formazioni Under 19 dei top club italiani e giocando un ruolo di primo piano nella manifestazione tenutasi a Biella.

Protagonista tra le fila della Reyer, lui che è originario del Veneto, è certamente stato Munari: in campo per oltre 30’ di media a partita e autore di 15,8 punti e 5 assist ad allacciata di scarpe, è risultato uno dei più positivi della blasonata squadra orogranata. Bene anche Zilio con la maglia della Gevi (34 punti complessivamente segnati) e Tommaso Pinza (36 punti in tutto con Cremona).

Ora, per loro, è giunto il tempo di tornare a indossare la canotta della Pallacanestro 2.015 (nella foto, Michele Munari in azione durante una partita di campionato). Resta la soddisfazione di Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile forlivese: "I ragazzi hanno colto alla grande l’opportunità – afferma –. Sapevamo già di che pasta erano fatti, ma la cosa che ci ha fatto un enorme piacere è stato vedere come tutti e tre si siano inseriti bene in squadre che non conoscevano. Questo è per noi un ritorno importante circa il lavoro svolto in questi quattro anni. Abbiamo sempre cercato di farli lavorare fuori dalla ‘comfort zone’, dunque non è un caso che tutti e tre abbiano potuto dare il proprio fattivo contributo. Zilio e Munari hanno addirittura trascinato le rispettive squadre alla fase finale".