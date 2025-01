Basket giovanile. Oltre 850 ragazzi in 7 giorni di tornei

È decisamente positivo il bilancio della Rimini Basket Week, con 85 partite disputate su nove campi e 850 partecipanti, tra atleti e personale dello staff delle varie squadre. La Next Gen Cup, riservata alle Under 19 di Serie A, ha visto la conferma di Milano, che raggiunge così la Final Eight da imbattuta. Nel Memorial Mario Fabbri, dedicato alle selezioni under 14, gran bel successo dell’Emilia – Romagna, capace di dominare in finale contro il Veneto. Infine, il Memorial Garattoni (under 13), col successo di Seregno su Cantù, e l’Academy Under 15 femminile, che ha visto imporsi il Team Rebound. "Siamo molto orgogliosi di questa Rimini Basket Week, che ha attirato un pubblico vasto e variegato per tutte le sue competizioni, dimostrando il rinnovato interesse della città verso la pallacanestro giovanile", ha detto il responsabile tecnico di Ibr, Massimiliano Intorcia.