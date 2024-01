Basket giovanile: organizzato dalla Benedetto ’64 Cento. Trionfi biancorossi al torneo di Carnevale

La sesta edizione del torneo di Carnevale di Cento - la prima dopo il 2020 - si chiude con il doppio successo delle formazioni casalinghe, ma anche e soprattutto con una due giorni di grande gioco e divertimento per le 9 formazioni coinvolte nei tornei Aquilotti Small (annate 2014-15) ed Esordienti Femminile (annate 2012-13-14). Il torneo si è svolto sui campi centesi della palestra Giovannina e della Baltur Arena, nonchè nel centro sportivo di Casumaro, dove per la prima volta si è svolta una manifestazione cestistica con l’auspicio di poter portare la palla a spicchi anche nella località. La giornata di sabato ha dato vita alla fase a gironi del torneo degli Aquilotti e al triangolare femminile, giocato nel palcoscenico della Baltur Arena. Trascinate da un ottimo gioco di squadra le biancorosse hanno superato Prima Gioco e Virtus Imola e si sono aggiudicate il primo torneo femminile organizzato nell’ambito della kermesse del Carnevale. A premiare, oltre al presidente della ‘64 Roberto Spera, è stato presente anche Federico Mussini, giocatore della Sella Cento. Fra gli Aquilotti, dopo un sabato di partite estremamente combattute, sono stati i biancorossi della Benedetto 1964 ad imporsi in finale su Anzola Basket. Chiudono il podio i ragazzi della Cestistica Argenta che hanno battuto Gallo Basket nella sfida per il terzo posto. Hanno chiuso la classifica la SG Fortitudo e gli Scoiattoli della Benedetto 1964, che al loro primo torneo ufficiale hanno messo in campo grande voglia di mettersi in gioco e di mettere in pratica quanto fatto nei mesi di questa stagione. La sesta edizione del torneo di Carnevale è dunque andata in archivio con due trionfi biancorossi, ma, con il coinvolgimento di arbitri (alcuni recentemente formati da FIP), ufficiali e volontari, è stato soprattutto il successo di un evento che da troppo tempo è mancato all’appello. L’impegno della Benedetto 1964 continua nell’ottica di consentire a ragazze e ragazzi di crescere e di giocare insieme e il fine settimana di Carnevale ha rispecchiato a pieno lo spirito.