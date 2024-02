Basket giovanile. Pianeta Costone: tredicesima vittoria dell’Under 17. L’Under 15 fa la voce grossa con Sansepolcro. U14 ko

Bilancio positivo per il settore giovanile di Pianeta Costone. La ‘Promo’ si è imposta su Impruneta per 57-53. Grandi e Cortigiani i migliori marcatori con 15 punti a testa. Ma a far notizia è la tredicesima vittoria della prima fase di campionato per l’Under 17 di coach Mottini (in foto). Battuto Empoli per 67-36; D’Angelo con 14, Maugeri con 10 e Sommella con 11 punti gli uomini andati in doppia cifra. Adesso si attende di sapere quali saranno le avversarie della seconda fase dopo il primato incontrastato della prima parte di stagione. Vince anche l’under 15 che si impone su Sansepolcro per 50-46, mentre l’unico neo arriva dall’under 14, battuta a Reggello per 57-46 al termine di un incontro equilibrato e deciso solo nelle battute finali dal match. Bella anche la prestazione degli Esordienti che, dopo il successo del torneo Carnival Cup, hanno ospitato al PalaOrlandi l’Asinalonga, dando vita ad una delle più belle partite giocate fino ad ora. Passando alla sezione femminile, fa male la sconfitta delle ragazze guidate da David Fattorini, superate in casa da La Spezia per 51-46, nonostante i 13 punti ciascuna messi a segno da Sardelli e Sabia. Prossimo impegno domenica alle 18.30, in trasferta contro Nico Basket. Importante, invece, la vittoria dell’under 13 contro le pari età della Sestese: il successo consente alla squadra di mantenere il primato nella classifica del girone Eastern. Infine, l’ultima notizia arriva dal Baskin, dove purtroppo la formazione costoniana deve registrare la seconda sconfitta in altrettanti impegni stagionali. Partita condizionata dalle assenze, ma nessun dramma in casa Costone: dopo un primo tempo difficile, c’è stato un pronto riscatto nella seconda metà di partita grazie ad un gruppo che si è dimostrato affamato e voglioso di giocarsela fino in fondo.