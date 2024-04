Basket giovanile: protagonisti gli Esordienti delle 18 squadre provenienti anche da Paesi europei. Oggi in 300 alla sfilata per il centro. Trofeo Masaccio, weekend coi mini-campioni

SAN GIOVANNI

Siamo all’epilogo. Oggi e domani sono le due più importanti giornate della manifestazione cestistica europea, il settimo trofeo Masaccio e Coppa Città di San Giovanni. Osservare in ogni via ed angolo della città bambini allegri e felici, è veramente un momento di commozione e gioia. Gli Esordienti delle 18 squadre hanno fatto presto amicizia e solidarietà. Purtroppo è mancata la squadra Maccabi Haifa di Israele, a causa degli eventi di questo tempo, vincitrice del 7° Trofeo Masaccio 2023, che nelle precedenti edizioni era sempre stata presente. Il Torneo Marzocco 2024 passerà alla storia all’insegna dell’amicizia e della pace. Insomma una vera festa dello sport. E considerato il successo dell’evento, è già stato annunciato che è partita l’organizzazione dell’Ottavo Torneo 2025. Oggi alle 18 il saluto dei circa 300 mini cestisti con tutti gli addetti, che effettueranno una sfilata da piazza Dalla Chiesa, Corso Italia e Piazza Cavour. Nella centralissima piazza di fronte al Palazzo d’Arnolfo, si effettueranno saluti reciproci, presenti il sindaco Valentina Vadi, il presidente dell’organizzazione della CMB Paolo Spaghetti, e tanti dirigenti della Fip e dello sport in genere.

Domani la festa di chiusura con le premiazioni. Alle 14 si sfideranno le due squadre che avranno vinto le semifinali, per l’aggiudicazione del 7° Torneo Europeo Masaccio Città di San Giovanni Valdarno 2024. Nell’intervallo della finalissima, che inizierà alle ore 14 al Palagalli saranno effettuate le premiazioni di tutte le 18 squadre, e della formazione femminile CMB che ha vinto i play-off contro il Basket Prato, e promossa in serie B.

"Il nostro torneo Masaccio ha confermato – afferma il presidente dell’organizzazione Paolo Spaghetti – l’alto prestigio della manifestazione europea di basket giovanile. Un avvenimento fra i più belli di questo sport, al pari di quello di Matera che si terrà a giugno".

Giorgio Grassi