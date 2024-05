Basket giovanile. Quanti tornei per le selezioni Despar

Finiscono i campionati e iniziano i tornei per i ragazzi del vivaio della Despar. Prima, però, gli

Esordienti hanno chiuso la stagione contro il Meteor Renazzo, in una gara combattuta fin dal primo quarto (4-4); i granata si aggiudicano il secondo con i canestri di Narindal e Bassani (14-7) e anche il terzo, con i punti di Rizzi, per 13-12.

La vittoria è certificata nel parziale conclusivo: ancora Narindal centra il canestro da tutte le posizioni (18-6) e la 4 Torri vince 11-5 (49-29 per punti segnati). Gli Esordienti chiudono positivamente una bella stagione, con un gruppo numeroso e ben affiatato, che il prossimo anno inizierà il percorso del settore giovanile come U13. I giovani granata sono scesi in campo anche nei due tornei del weekend.

Sabato è stato il turno dell’U14 nel triangolare organizzato a Consandolo dalla Cestistica Argenta.

Proprio contro i padroni di casa, la Despar si gioca la gara dall’inizio alla fine, ma hanno la meglio i biancoblu alla distanza per il 36-32 finale. La Despar chiude terza, e si prepara al Memorial Gio e Giangio del 26 maggio a San Vincenzo di Galliera.