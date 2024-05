Basket giovanile - Raggisolaris Academy. L’Under 13 alla final four regionale

Risultato prestigioso per l’Under 13 Elite della Raggisolaris Academy qualificatasi alla final four regionale. I faentini sono arrivati terzi nel girone play off e ora si giocheranno il titolo di campione dell’Emilia Romagna con Futurvirtus Bologna, SG Fortitudo Bologna e una tra Pontevecchio Bologna e Cestistica Argenta, entrambe in corsa per il quarto posto.

In semifinale la Raggisolaris Academy affronterà la SG Fortitudo Bologna in una sfida di andata e ritorno che premierà la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto. Sfida tutta da gustare, che vedrà affrontarsi tanti giovani talenti. Anche nella prima fase l’Under 13 Elite si era fatta valere, chiudendo a pari punti con Cestistica Argenta e Pontevecchio Bologna, arrivando terza soltanto per la differenza canestri.

"È una grandissima soddisfazione per l’Academy e soprattutto per i ragazzi che vengono ripagati dall’ottimo lavoro che hanno fatto per tutta la stagione – spiega l’allenatore del team Cristian Fabbri –. Abbiamo ottenuto questo risultato con un gruppo di ragazzi del territorio e quasi tutto faentino e questo ci riempie ancora di più d’orgoglio. Per Faenza è prestigioso potersi misurare con le squadre più forti della regione e ora vogliamo continuare a farci valere, divertendoci come abbiamo fatto fino ad ora".

L’Academy festeggia anche l’Under 19 Gold ch disputerà la finale per il titolo regionale dove incontrerà la Cestistica Argenta: anche in questo caso la formula prevede match di andata e ritorno.

I faentini sono già certi di partecipare alla fase Interregionale dove si giocheranno l’accesso alle finali nazionali.

Ottimi dunque i risultati ottenuti dai giovani cestisti.