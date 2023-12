Basket giovanile. Rimini, Under 15 imbattuta. Dominio in casa di Modena

Prosegue inarrestabile la marcia dell’Under 15 Eccellenza Ibr, che nell’ultimo appuntamento del 2023 mantiene l’imbattibilità in campionato grazie a una vittoria dalle dimensioni inequivocabili nella tana di Modena. In Emilia finisce 44-85, con la partita che ha visto subito i biancorossi fare la voce grossa in difesa e produrre ottima pallacanestro in attacco. Significativo il 9-29 dopo 10 minuti, mentre nel secondo quarto i padroni di casa riescono a opporre maggiore resistenza (25-53 al 20’). La partita si chiude definitivamente in un terzo quarto in cui Insegnare Basket Rimini dilaga fino al 31-74. È la vittoria numero 11 in altrettante partite per una squadra che tornerà in campo il 14 gennaio a Faenza in casa della Raggisolaris. Il tabellino: Ronci 8, Albani 10, Tura 6, Ruggeri 28, Altini 13, Ciancarelli 16, Trevisani, Bellucci, Fascicolo 2, Cantore, Bronzetti 2, Morandi.

Da segnalare che tre componenti della squadra (Altini, Ciancarelli e Ruggeri) sono stati convocati nell’Emilia Romagna che disputerà a Rimini, dal 3 al 6 gennaio, il ‘Memorial Mario Fabbri’, torneo dedicato alle rappresentative regionali Under 15. La selezione emiliano-romagnola, allenata da Flavio Rota, giocherà il 3 gennaio con il Friuli-Venezia Giulia (ore 18 Carim), giovedì 4 col Veneto (ore 9 Flaminio) e con la Lombardia (ore 17.30 Santarcangelo), venerdì 5 con la Toscana (ore 16 Flaminio) e sabato 6 con il Lazio (11.30 Santarcangelo).

Nel torneo femminile presenti sette regioni più la squadra di casa, la selezione Under 15 dell’Happy Basket Rimini.