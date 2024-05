Basket giovanile. Sankare dominante nell’under 17. Alle finali nazionali la Vis ai quarti

Alle finali nazionali Under 17 in corso di svolgimento ad Agropoli, per la Vis 2008 sono arrivate tre vittorie su tre partite disputate nella fase a gironi. Un cammino confortante in vista della seconda fase della competizione, che inizierà oggi con i quarti di finale: per i biancazzurri di coach Lorenzo Santi fin qui tre successi contro Brindisi, Alghero e Prato, che sono valsi il primo posto in un raggruppamento – a dire il vero – un pizzico meno competitivo rispetto agli altri.

Ciò non toglie meriti comunque al percorso fatto fino a questo momento da Sankaré e compagni: all’esordio è arrivata una vittoria per 94-79 su Brindisi, forse l’avversaria più ostica del girone, nella quale il talentino aggregato anche a Ferrara Basket ha fatto la voce grossa segnando 24 punti, ben coadiuvato da Susanni (altro prospetto in rampa di lancio per i vissini), Azzolin ed Etame.

La seconda e la terza giornata hanno visto la Vis dilagare, prima contro Alghero e poi contro Prato: nella gara coi sardi non c’è stata storia, i biancazzurri hanno avuto la meglio 96-62 allungando a metà gara dopo un avvio in cui Alghero ha provato a reggere l’urto.

Anche in questo caso sugli scudi il senegalese classe 2007: per Sankaré 38 punti e doppia cifra pure a rimbalzo.

Nell’ultima gara del girone contro Prato, la Vis ha messo le cose in chiaro già al termine del primo quarto, chiuso sul 33-22: è però nel corso dell’ultimo parziale che la squadra emiliana ha preso il largo con un 29-8 che non ha ammesso repliche da parte degli avversari.

Dominante Sankaré con 39 punti e 18 rimbalzi, a dimostrazione che il ragazzo è ormai un ‘fuori categoria’ per l’Under 17: dopo aver riposato nella giornata di ieri forte del primo posto conquistato nel proprio girone, la Vis se la vedrà oggi nei quarti contro Varese, con l’obiettivo di guadagnarsi un posto in semifinale tra le migliori selezioni nazionali di questa categoria.

j.c.