Basket giovanile. Sbf, doccia fredda per l’under 19. Bene l’under 17

Doccia fredda per l’Under 19 Gold di coach Mattia Campi, che a Suzzara, contro il Basket Campagnola Emilia, si vede un’altra volta sfuggire i due punti in un finale punto a punto: finisce 57-56 per i padroni di casa, anche a causa di qualche discutibile decisione arbitrale nel concitato finale, ma il tecnico degli estensi non vuole trovare giustificazioni: "Abbiamo bisticciato con il canestro per 35’, recuperando negli ultimi possessi. A cinque secondi dalla fine eravamo sul +1, ma sulla preghiera tirata da Campagnola abbiamo concesso rimbalzo e fallo a tempo scaduto: bravi loro a segnare i due liberi, a noi non ci hanno neanche fatto rimettere la palla. Il rammarico è tanto, dobbiamo recriminare per gli errori individuali e di squadra". Si riscatta invece l’Under 17 Gold, che cancella il ko in volata di Granarolo e conquista un successo importantissimo contro Faenza Basket Project: finisce 69-66 ed è una vittoria che dà ulteriore morale ad un gruppo in crescita. Sconfitta per l’Under 15 Gold, superata 67-78 da Cesena Basket 2005. Passando ai gruppi Silver, nel derby con la Benedetto XIV Cento l’Under 19 prova a resistere fino alla fine ma deve lasciare strada agli avversari (65-74); arriva una sconfitta in volata anche per l’Under 17, che dopo un tempo supplementare cede al Progresso Happy Basket (40-41). Va al tappeto l’Under 15 Silver, che non può nulla contro Pgs Corticella (45-69), mentre arrivano soddisfazioni dall’Under 14, a cui viene assegnata a

tavolino la gara con Budrio.